BJP Candidate List: यूपी चुनाव के लिए BJP की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी, कौन-कहां से लड़ेगा चुनाव, देखें 107 उम्मीदवारों की पूरी LIST

लखनऊ: BJP Candidate List for UP Election 2022 (बीजेपी विधायक लिस्ट 2022, बीजेपी उम्मीदवारों की सूची 2022) Updates: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची (BJP First Candidate List) सामने आने होने का सिलसिला जारी है. आज भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (UP BJP Candidates List 2022) जारी कर दी है. भाजपा ने पहले दो चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट (BJP Candidates List For Uttar Pradesh Elections 2022) जारी की है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (bjp candidate list) ने पहले चरण के 57 और दूसरे चरण के 38 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. इससे पहले बसपा, कांग्रेस, सपा-रालोद गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की पहल सूची जारी कर दी है. पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है. तो चलिए जानते हैं भाजपा के केंडिडेट लिस्ट (bjp candidate list) से जुड़े सारे अपडेट.

BJP Candidate First List UP Election 2022 Updates:

-उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (bjp candidate list) ने पहले चरण के 57 और दूसरे चरण के 38 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है.

BJP Candidate list News: कौन-कहां से लड़ रहे चुनाव, देखें भाजपा उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट:

कैराना से मृगांका सिंग

थाना भवन से सुरेश राणा

शमिली से तेजिंदर सिंह

मीरपुर से प्रशांत गुर्जर

बुढ़ाना से उमेश मालिक

मुज़फ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल

चरथावल से सपना कश्यप

सरधना से संगीत सोम

हस्तिनापुर से दिनेश खटीक

किठौर से सत्यवीर त्यागी

मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर

बड़ौत से केपी सिंह मालिक

लोनी से नंद किशोर गुर्जर

साहिबाबाद से सुनील शर्मा

गाज़ियाबाद से अतुल गर्ग

मोदी नगर से मंजू

हापुड़ से विजयपाल

गढ़मुक्तेश्वर से हरेंद्र चौधरी

नोएडा से पंकज सिंह

दादरी से तेजपाल नागर

जेवर से धीरेंद्र सिंह

सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह

स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी

अनूपशहर से संजय शर्मा

डिबाई से सीपी सिंह

शिकारपुर से अनिल शर्मा

खुर्जा से मीनाक्षी सिंह

खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि

बरौला से ठाकुर जयवीर सिंह

अतरौली से संदीप सिंह

छर्रा से रविन्द्र पाल सिंहः

कोल से अनिल पराशर

इगलास से राजकुमार सहयोगी

छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी

मथुरा से श्रीकांत शर्मा

बलदेव से पुरान प्रकाश

गोवेर्धन से मेघश्याम

मांट से राजेश चौधरी

आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य

फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल

खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा

बाह से रानी पक्षालिका

बेहट से नरेश सैनी

सहारनपुर नगर से राजीव गुम्बर

सहारनपुर से जगपाल सिंह

देवबंद से बृजेश सिंह

रामपुर से मनिहारान देवेंद्र

गंगोह से कीरत सिंह गुर्जर

नागिन से यशवंत

चांदपुर से कमलेश सैनी

मुरादाबाद देहात से कृष्ण कांत मिश्रा

चंदौसी से गुलाबो देवी

असमैली से हरेंद्र सिंह रिंकू

बिलासपुर से बलदेव सिंह औलख

धनौरा से राजीव तरारा

नौगांव से देवेंद्र नागपाल

हसनपुर से महेन्द्र सिंह खडागबंशी

बिल्सी से हरीश शाक्य

बदायूं से महेश गुप्ता

दातागंज से राजीव सिंह

बरेली से अरुण सक्सेना

आंवला से धरमपाल सिंह

शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना

-भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे.

-केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह शनिवार को से भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस को संबोधित करेंगे.

-कुछ देर में शुरू होगी भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां, भाजपा की पहली लिस्ट जारी होगी.

सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी किए हैं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

मायावती की बसपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अन्य 5 सीटों पर भी दो-तीन दिन में फैसला हो जाएगा. इससे पहले सपा-रालोद गठबंधन ने गुरुवार को अपने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. वहीं, कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है.

यहां देखें भाजपा की पहली कैंडिडेट लिस्ट की पूरी डिटेल (UP BJP Candidates List 2022)

भाजपा के अबतक कितने विधायक टूटे

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अब तक 14 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें से तीन योगी कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं. इनमें से स्वामी समेत कई नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया है और कई अभी साइकिल की सवारी करने के इंतजार में हैं. यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा.

यूपी चुनाव का कार्यक्रम

बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा. उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे. 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें ही जीती थीं. मायावती की बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. वहीं 4 सीटों पर अन्य का कब्जा हुआ था.

