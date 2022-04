UP: बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा आरोप, कहा- BJP की वापसी के लिए सपा जिम्मेदार

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. मायावती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए एसपी और बीजेपी ने मिलकर इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू-मुस्लिम रंग दिया है. इस वजह से बीजेपी फिर से यहां सत्ता में आई है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि सपा और बीजेपी वाले यह सपना देखना छोड़ दें कि में राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखती हूं. मैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूं. आने वाले समय में सीएम बनकर भी राज्य की सेवा करने की इच्छा रखती हूं.

अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है. उन्होंने कहा कि उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं है. वह पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती है. वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और रहेगी बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है.

I can dream of becoming Uttar Pradesh CM again or the PM but not the President of the country. Samajwadi Party (SP) is responsible for BJP’s win in UP. SP is dreaming of making me the country’s president so that their path to the UP CM post is clear: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/eAvCPOLNJp

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 28, 2022