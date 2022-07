CISCE Results 2022: कैंसर से जूझ रहीं 17 साल की प्रमिता ने पेश की मिसाल, हासिल किए 97.75% अंक

CISCE 12th Result 2022: सीआईएससीई के 12वीं कक्षा के नतीजे रविवार को जारी किए गए थे. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली 17 साल की प्रमिता तिवारी ने आईएससी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 97.75 फीसदी नंबर हासिल किए हैं. हालांकि, प्रमिता तिवारी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था. प्रमिता तिवारी को अगस्त 2021 में पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है. मां-बाप टूट गए, कई लोगों को लगा कि प्रमिता का करियर अब खत्म हो जाएगा. लेकिन, प्रमिता ने हिम्मत नहीं हारी और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए इलाज के साथ-साथ पढ़ाई पर भी फोकस जारी रखा. नतीजा सबसे सामने है. परिवार के लोग बेटी पर गर्व है महसूस कर रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर लखनऊ की इस बेटी की प्रेरणादायक स्टोरी वायरल हो गई है.

प्रमिता का कहना है कि वह पढ़ाई करने की इच्छा की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का मुकाबला कर पा रही है. प्रमिता ने बताया कि लखनऊ के अस्पताल से कीमोथिरेपी के लिए उन्हें गुरुग्राम के मल्टि स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया.

UP: Pramita Tiwari, a cancer patient from Lucknow, scores 97.75% in CISCE class 12 exams

I didn’t have a consistent schedule due to my untimely sickness & hospital visits. However much I could read, I read with full concentration… my aim is to become a doctor, she says (26.07) pic.twitter.com/YtapZlrW3k

