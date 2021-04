UP: कोरोना संक्रमण के चलते 20 मई तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी विद्यालय बंद किए गए

शिक्षामंत्री डॉ सतीश द्विवेदी का ट्वीट

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण (COVID-19 Infection in UP) को देखते हुए 20 मई 2021 तक कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय/ सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त /कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में शैक्षिक कार्य पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया गया है. बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 20 मई 2021 तक छात्र-छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे.यूपी के बेसिक शिक्षा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश द्विवेदी ने इस संबंध में ट़्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंत (20 मई 2021) तक बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं को घर से कार्य करने (Work From Home) की अनुमति होगी.उन्होंने बताया कि इसके अलावा परिषदीय शिक्षक /शिक्षामित्रों /अनुदेशकों के साथ कस्तूरबा विद्यालय को भी विभागीय कार्य घर से करने की अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि उनको यह भी निर्देशित किया गया है कि जिला प्रशासन /सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों /शिक्षामित्रों/ अनुदेशकों को दिए जाने वाले प्रशाशनिक कार्य व दायित्वों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनकी तैनाती एवं उपस्थिति को भी सुनिश्चित कराया जाएगा. ऐसे में फोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह सभी अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे.पूर्व में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने 19 अप्रैल 2021 के पत्र से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय /सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त व अन्य बोर्डो के विद्यालय को 30 अप्रैल तक शैक्षिक कार्य बंद किए जाने का आदेश जारी किया था.