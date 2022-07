Yogi Government 2.0: सीएम योगी ने सामने रखा 'रिपोर्ट कार्ड', बोले- प्रदेश में स्थापित हुआ कानून का राज

लखनऊ. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. उन्होंने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली थी. अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं. यही कारण है कि पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव में जीत और अभी हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है. पहले प्रदेश दंगा और अराजकता के लिए जाना जाता था पर भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है. धार्मिक स्थलों से अनावश्यक लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. यह बिना किसी विवाद के हुआ है. किसी भी धार्मिक त्योहार में सड़कों पर कोई आयोजन नहीं हुआ. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में गुडों-माफि‍या के खिलाफ व्‍यापक अभ‍ियान चलाया जा रहा है. 2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है. पॉस्‍को एक्‍ट के तहत 2273 अपराध‍ियों पर कार्रवाई की गई है. 68,784 अनध‍िकृत कब्‍जे और 76,196 अनध‍िकृत पार्क‍िंग को मुक्‍त कराया गया है.

UP | 2 bypolls seats including Azamgarh & Rampur, which had been won by SP in 2019 were taken by BJP this year. It was the first time in UP that a formed govt stayed all 5 years & came into power again with majority. We did what we had promised: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/l8QgPDNjOj

