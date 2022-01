सीएम योगी बोले- PM मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पूर्व नियोजित खूनी साजिश! ऐसे हुआ खुलासा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होनी शुरू हो गई हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा के साथ खूनी साजिश रची गई. पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया. यह एक स्टिंग ऑपरेशन से जाहिर हुआ है. यह पूर्व नियोजित साजिश थी.

सीएम योगी ने कहा कि देश के प्रमुख व्यक्ति के साथ सुरक्षा नियमों का पालन पंजाब सरकार ने नहीं किया. ये प्रायोजित था. पीएम के आगमन पर सीएम, सीएस और डीजीपी स्वयं नहीं आए, जबकि अगवानी का नियम है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के पहले इंटेलिजेंस के इनपुट आते हैं. जिसमें पूरे मूवमेंट को शासन को उपलब्ध कराया जाता है. खालिस्तानियों के बयान जिस तरह से आ रहे थे और इनपुट में भी पहले से था. योगी ने कहा कि वैकल्पिक रूट की अनदेखी की गई. फ्लीट को रोका गया जहां ड्रोन हमले या सुरक्षा से समझौता हो सकता था.

PM Modi’s security breach during his visit to Punjab was a pre-planned sponsored conspiracy. Punjab govt didn’t follow the protocol. Drone or any attack might have happened there but Punjab govt ignored all this. Congress should apologize to country: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/T6PwSM0tKU

