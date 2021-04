Covid अलर्ट: CM योगी ने शुरू किया ‘‘ऑक्सीजन माॅनिटरिंग सिस्टम फाॅर UP’’ डिजीटल प्लेटफार्म

ऑक्सीजन ( Oxygen) की समस्या से निपटने के लिए ‘‘ऑक्सीजन माॅनिटरिंग सिस्टम फाॅर UP’’ ( Oxygen Monitoring System for UP ) के नाम से डिजीटल प्लेटफार्म की शुरुआत की गई. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया. इसके साथ ही इस व्यवस्था को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.प्रदेश के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड-19 के वर्तमान संकट काल मेें उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए ‘‘ऑक्सीजन माॅनिटरिंग सिस्टम फाॅर UP’’ नामक डिजीटल प्लेटफार्म का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है. अपर मुख्य सचिव, गृह, अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह प्लेटफार्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोड़िक कंसल्टेंट (Rodic Consultants Pvt. Ltd) द्वारा तैयार किया गया है. इस कम्पनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समयबद्ध रूप से ऑक्सीजन कीआपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे.इस कार्य के लिए वेब पोर्टल/लिंक तैयार किया गया है. जिसको ऑक्सीजन सप्लाई चेन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा. कम्पनी के प्रतिनिधिगण अस्पताल की ऑक्सीजन आवश्यकता का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगें. पोर्टल पर ऑक्सीजन सप्लाई में लगे वाहनों की ऑनलाइन उपस्थिति को ट्रैक करते हुये निकटस्थ वाहन को अस्पताल के लिए रवाना किया जायेगा. इससे जहां एक ओर वहां पर ऑक्सीजन की मांग शीघ्र पूर्ण होगी, वहीं निर्धारित वाहन के पहुंचने में लगने वाले समय की भी बचत होगी.प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को देने वाले वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की इस डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से माॅनिटरिंग व ट्रेकिंग होने से अस्पतालों की मांग पर समय पर पहुंचेगी. ऑक्सीजन सप्लाई कार्य में लगे वाहनों को इस प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा, ताकि उनकी रियल टाईम लोकेशन ट्रेस हो सके.