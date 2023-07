लखनऊ/ उत्तर प्रदेश. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है. समाचार एजेंसी से बातचीत में सीएम योगी ने कहा, ‘आप इतिहास को तोड़-मरोड़ सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक सबूतों को नहीं.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अपनी ‘ऐतिहासिक गलती’ को स्वीकार करना चाहिए और समाधान के लिए प्रस्ताव देना चाहिए.

सीएम योगी ने कहा, ‘अगर हम इसे मस्जिद कहते हैं, तो विवाद होगा. हमें इसे ज्ञानवापी ही कहना चाहिए. मुझे लगता है कि जिसे भगवान ने दृष्टि दी है उसे देखना चाहिए. एक त्रिशूल एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने इसे वहां नहीं रखा. अंदर सुरक्षा है, वहां केंद्रीय बल हैं, वहां एक ज्योतिर्लिंग, देव प्रतिमाएं (मूर्तियां) हैं.’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद के अंदर भौतिक, शास्त्रीय और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in a podcast interview with ANI Editor Smita Prakash, “If we call it a mosque, then there will be a dispute. We should just call it Gyanvapi…What is a ‘trishul’ doing inside a mosque? We did not put it there. There is security inside,… pic.twitter.com/wfuCg7GlGT

