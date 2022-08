Banda Boat Accident: सीएम योगी ने मौके पर भेजे सरकार के दो मंत्री, मृतक परिवारों को मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवजा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बांदा में गुरुवार की दोपहर में यमुना की बीच धारा में अचानक नाव पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में नाव पर सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्‍य लोग लापता हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवार के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. बांदा नाव हादसे में सीएम योगी ने पीड़ितों की तत्काल मदद और राहत के निर्देश दिए. दो मंत्रियों रामकेश निषाद और राकेश सचान को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए. इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के लिये भी निर्देश दिए.

बांदा नाव हादसे में लापता 17 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपेरशन फिर से शुरू हो गया है. नदी के किनारे लापता लोगों के परिजनों की भीड़ है. 18 घंटे से लापता को ढूंढने की जंग जारी है. इस बीच पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनंदन ने बताया कि 30-35 लोगों से भरी एक नौका दोपहर बाद मरका थाना क्षेत्र के यमुना घाट से फतेहपुर जिले के जरौली घाट जा रही थी, तभी बीच जलधारा में हवा का झोंका आने से नौका डगमगा कर पलट गई.

Banda, Uttar Pradesh | Search operation resumes for the 17 people who are still missing after their boat capsized in Yamuna river last evening. The boat was going from Fatehpur to Marka village.

Three bodies have been recovered so far. pic.twitter.com/aB7CGU3CHJ

