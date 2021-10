UP: अफगानिस्तान से एक लड़की ने 'काबुल नदी' का भेजा जल, CM योगी अयोध्या में रामलला का करेंगे अभिषेक

अयोध्या. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) रविवार को अयोध्या (Ayodhya) में रामलला को चढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से एक लड़की द्वारा भेजा गया काबुल नदी का जल लेकर जाएंगे. सीएम वहां भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे. सीएम योगी काबुल नदी के जल में गंगा जल में मिलाकर रामलला का जलाभिषेक करेंगे. इसके बाद 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे. दरअसल, अफगानिस्तान की एक लड़की ने यह जल भेजा है. उसने पीएम मोदी से रामलला पर चढ़वाने का अनुरोध किया था.

अयोध्या में दीपोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं. अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाने को लेकर सरकार के स्तर पर तमाम तैयारियां भी की गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने गोबर से बने दीयों से राम की नगरी को जगमगाने की तैयारी की है. प्रदेश सरकार ने इस बार दीपावली पर अयोध्या में पांच लाख दीये जलाने का संकल्प लिया है.

#WATCH | A girl from Afghanistan had sent water of Kabul river to PM Modi to offer it at Shree Ram Janmabhoomi in Ayodhya. Accordingly, I am going to Ayodhya to offer it to Lord Rama: UP CM Yogi Adityanath in Lucknow pic.twitter.com/UM7VU0leiq

