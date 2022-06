Ground Breaking Ceremony 3.0: राजनाथ सिंह बोले- उत्तर प्रदेश में जो हो रहा उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को

लखनऊ. उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) में लखनऊ के सांसद और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं, इस आधार पर मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के लिए कहना चाहूंगा कि निर्णय लेने की क्षमता की वजह से आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नम्बर का राज्य बन गया है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की जो पहचान बनी उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है. आज भारत अगर अंतराष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो पूरा विश्व कान खोलकर सुनता है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रिसोर्स के मामले में अभूतपूर्व है,आप सभी निवेशकों से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आप सबके लिए हर क्षण तैयार हैं. उत्तरप्रदेश में जो हो रहा है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है,और सारा विजन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है.

इससे पहले इंवेस्‍टर्स समिट में कारोबार हीरानंदानी समूह के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि यूपी में आज कारोबार करना बहुत आसान है. 40 साल से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के कारोबार में हूं. यहां अब अप्रूव्‍लस आदि के लिए ज्‍यादा इंतजार नहीं करना होता.

UP | Earlier, India’s stance on world affairs was not taken seriously. But today, India has reached a level where the world listens to us carefully: Defence Minister Rajnath Singh at the Ground Breaking Ceremony @ 3.0 of UP Investors Summit at Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow pic.twitter.com/OhHMycHdXI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 3, 2022