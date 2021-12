Lucknow: दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे UP के नए मुख्य सचिव, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, कल संभालेंगे कार्यभार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के ऐलान के पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा (Durga Shankar Mishra) यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे. आईएएस मिश्रा दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार मिलेगा. उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. वह अभी तक केंद्र में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के पद पर तैनात थे. यूपी के मौजूदा सीएस आरके तिवारी को केंद्र भेजा गया है.

यूपी में फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव को देखते हुए उनकी नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है. दुर्गा शंकर मिश्रा पूर्वांचल के मऊ ज़िले के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग किया और सिडनी आस्ट्रेलिया से MBA किया है. वह पब्लिक, पुलिस और ह्यूमन रेसोर्स में डिप्लोमा भी कर चुके हैं. दुर्गा शंकर मिश्रा वर्तमान में हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री में सचिव के पद पर तैनात थे.

Housing and Urban Affairs Secretary Durga Shankar Mishra repatriated to Uttar Pradesh cadre to become next chief secretary of the state pic.twitter.com/uly06Aa18M

— ANI (@ANI) December 29, 2021