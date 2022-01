UP Chunav 2022: यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान रैली, रोड शो पर 15 जनवरी तक लगी रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Election 2022) की तारीखों के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct in UP) लागू हो गई है. यूपी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया कि 15 जनवरी 2022 तक कोई भी पद यात्रा, रोड शो, बाइक रैली, पदयात्रा या किसी भी तरह के जुलूस को इजाजत नहीं होगी. कोई फीजिकल रैली भी 15 जनवरी तक नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए आगे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इसके बाद भी हालात की निगरानी की जाएगी. किसी भी तरह के रोड शो, नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी और ना ही कोई विजय रैली या जुलूस निकाला जाएगा.

निर्वाचन आयुक्त ने कोविड दिशानिर्देशों को बताने से पहले एक शेर कोट करते हुए कहा, ‘यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है… हवा की ओट भी ले कर चराग जलता है’. उन्होंने कहा, ‘हालात बिल्कुल भी अनूकल नहीं हैं, डायनामिक हालात हैं. जो भी चुनाव अधिकारी होंगे वो डबल वैक्सीनेटेड होंगे जिन्हें फ्रंट लाइन वर्कर होंगें जिन्हें बूस्टर डोज भी दी जा सकती है. सारे पोलिंग बूथ सैनिटाइज होंगे. सभी पोलिंग बूथ की वैक्सीनेशन की जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों में वोटिंग के लिए अतिरिक्त 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 जनवरी को मतदाता की सूची डाली गई थी. 24.9 लाख मतदाता की पहली बार वोट डालेंगे. उन्होंने कहा कि 29 प्रतिशत मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्ता है. सभी पोलिंग बूथ पर व्यवस्ता की गई है. पोलिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई है. 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

‘

Tags: Akhilesh yadav, BJP, CM Yogi, Election Commission of India, Samajwadi party, UP Election 2022, UP news, Up news today, UP police