UP Chunav: बसपा ने जारी की 53 उम्मीदवारों की सूची, लखनऊ की सभी सीटों पर उतारे कैंडिडेट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने (BSP) ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है. इस सूची में 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी ने पीलीभीत के बीसलपुर से अनीस खां उर्फ फूलबाबू को उम्मीदवार बनाया है.

बीएसपी की लिस्ट में पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, हरदोई और उन्नाव के प्रत्याशी घोषित किए गए है. वहीं राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है. घोषित प्रत्याशियों में से कुछ को बदलने की संभावना से इंकार नहीं किया गया है. किसी भी सीट पर सपा-रालोद गठबंधन, कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के जातीय समीकरण को देखते हुए बसपा प्रमुख उम्मीदवार बदल सकती हैं.

Bahujan Samaj Party (BSP) has released a list of 53 candidates for the upcoming #UttarPradeshAssemblyElection2022 pic.twitter.com/k7iN22YRLO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2022