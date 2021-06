वसीम रिजवी मुश्किल में, ड्राइवर की पत्नी ने लगाया Rape का आरोप; थाने में दी तहरीर

लखनऊ. शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी विवादित टिप्पणियों के चलते तो कभी अपनी मुलाकातों के. लेकिन अब वे एक बार फिर विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं और इस बार मामला गंभीर है. रिजवी पर अपने ही ड्राइवर की पत्नी से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप लगा है. आरोप खुद पीड़ित महिला ने लगाया है. महिला ने इस संबंध में लखनऊ के सहादतगंज थाने में तहरीर भी दी है. साथ ही बयान जारी करते हुए महिला ने रिजवी पर अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए धमकाने का भी आरोप लगाया है.



वहीं महिला के पति का कहना है कि जब मैं इस संबंध में वसीम रिजवी से बात करने गया तो उन्होंने मेरे को मारा और नौकरी से निकाल दिया. पीड़िता के पति ने बताया कि जिस मकान में रहते थे वो भी रिजवी ने ही दिया था और इस घटना के बाद वो भी उन्होंने खाली करवा लिया.



पति को काम पर भेज करता था दुष्कर्म



महिला ने बताया कि रिजवी पति को ड्यूटी पर बाहर भेज देता था. और उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म करता था. इस दौरान रिजवी ने कुछ अश्लील वीडियो और फोटो भी ले लिए. महिला ने कहा कि वो जब भी दुष्कर्म का विरोध करती तो रिजवी अश्लील फोटो और वीडियो दिखा कर धमका देता था और चुप करवा देता था. लेकिन अब परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का निर्णय लिया.दुश्मनों से मिल गया है



वहीं इस विवाद पर वसीम रिजवी का कहना है कि सभी आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि ये मेरे यहां पर नौकरी करता था लेकिन कुछ दिनों पहले कुरान को लेकर हुए विवाद के बाद ये ड्राइवर मेरे दुश्मनों से मिल गया था. मेरे हर मूवमेंट की जानकारी मेरे विरोधियों को दे रहा था. इससे मेरी जान को खतरा बढ़ गया था. इसलिए इसे नौकरी से निकाल दिया. नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद ये मेरे पर आरोप लगा रहा है. रिजवी ने कहा कि इसने जो भी आरोप लगाया है उसकी जांच गहनता से होनी चाहिए और सच सभी के सामने आना चाहिए.



Former Shia Waqf Board chairman Wasim Rizvi in trouble compliant of rape is given to police against him nodss