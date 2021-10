... और एक ही रात में सूख गई हर की पौड़ी, जानिए क्या है कारण

हरिद्वार/लखनऊ. देश भर में गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध हर की पौड़ी एक का पानी एक ही रात में सूख गया. हर की पौड़ी में दिखने वाली उफनती गंगा का पानी अब एक पतली सी धार में नजर आ रहा है. चौंकिए मत दरअसल ये केवल एक रखरखाव के काम के चलते हुआ है. सिंचाई विभाग ने गंगा कैनाल का रखरखाव करने क लिए उसे कुछ समय के लिए हरिद्वार से लेकर कानपुर तक के लिए बंद किया है और इस काम के पूरा होते ही कैनाल को वापस खोल दिया जाएगा और हर की पौड़ी में फिर पानी का बहाव शुरू हो जाएगा.

कब तक रहेगी बंद

सिंचाई विभाग, गंगा कैनाल के एसडीओ शिवकुमार कौश‌िक ने बताया कि 15 तारीख की देर रात गंगा कैनाल में पानी को रोक दिया गया है. अब ये 4 से 5 नवंबर तक बंद रह सकती है. उन्होंने इस दौरान बताया कि श्रद्धालुओं के लिए हालांकि हर की पौड़ी में इतना पानी रहने दिया जाएगा जिससे वे अपनी पूजा अर्चना व अन्य धार्मिक कार्य कर सकें.

Ganga canal of UP Irrigation dept from Haridwar to Kanpur closed for annual maintenance work

It was closed last night & will remain shut till Nov 4-5. During this, there will be enough water at Har Ki Pauri for the devotees: Shivkumar Kaushik, SDO, Irrigation Dept, Ganga canal pic.twitter.com/qd66apZC4g

— ANI UP (@ANINewsUP) October 16, 2021