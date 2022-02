Bachchhan Paandey को पसंद आया यूपी पुलिस का अंदाज, बोले-'ये तो सच है कि कानून आगे, बाकी सब पीछे'

Bachchhan Paandey : अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर ये फिल्म ‘बच्चन पांडेय’ होली के मौके पर 18 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस वक्‍त इसका ट्रेलर खूब धूम मचा रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) को इसका ट्रेलर इतना पसंद आया कि उसने प्रदेश के अपराधियों को चुनौती दे डाली. जबकि यूपी पुलिस द्वारा रील से रियल लाइफ की तुलना करते हुए बनाया वीडियो बॉलीवुड सुपरस्‍टार अक्षय कुमार को बहुत पसंद आया है.

अक्षय कुमार ने यूपी पुलिस के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘ क्या बात, ये तो सच है कि कानून आगे, बाकी सब पीछे! यूपी पुलिस आपकी क्रिएटिविटी को सलाम. आशा है कि आप हमारी क्रिएटिविटी को बड़े पर्दे पर पसंद करेंगे और बच्चन पांडे फिल्‍म देखेंगे.

यूपी पुलिस ने ‘बच्चन पांडेय’ से ली प्रेरणा

अक्षय कुमार की होली के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म ‘बच्चन पांडेय’ के रिलीज ट्रेलर और गाने अभी से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. ट्रेलर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25 फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म के ट्रेलर की तर्ज पर #Armslengthfromcrime पहल के लिए एक वीडियो अपलोड किया. इस वीडियो में प्रदेश की तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है. इसे शेयर कर यूपी पुलिस ने कैप्शन में लिखा ‘भाई हो या गॉडफादर, भौकाल और भय सिर्फ कानून का चलेगा’. वहीं, आज अक्षय ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए यूपी पुलिस की तारीफ की है.

क्या बात👏🏻 👏🏻👏🏻

ये तो सच है कि क़ानून आगे, बाक़ी सब पीछे!

Hats off to your creativity @UPPolice. Hope you like and watch our creativity on the big screen👍🏻 #BachchhanPaandey https://t.co/EivaFfw9nF

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 26, 2022