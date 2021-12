Haunted village! इस गांव के नाम में ऐसा क्या है कि सुनते ही डर जाते हैं लोग?

लखनऊ. 2 साल से कोरोना के कहर ने लोगों के लिए आफत कर रखी है. लाखों लोगों की जान चली गई, हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों लोगों का रोजगार चला गया. अब ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दुनिया भर के लोगों को दहशत में ला दिया है. इसका असर भारत में भी दिखने लगा है. लेकिन कोरोना के इस कहर के बीच एक गांव का नाम पिछले दो साल से चर्चा में है. हालात ये हैं कि लोगों में इस गांव के नाम से ऐसी दहशत है कि लोग यहां जाने से छोड़िए इसका नाम अपनी जबान पर लाने में भी डर रहे हैं. इस गांव का नाम है कोरौना. लखनऊ से 90 कि.मी. की दूरी पर ‌स्थित कोरौना गांव में ऐसा भी नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव मामले ज्यादा मिले हों लेकिन फिर भी लोगों ने यहां से दूरी बना ली.

मजाक का भी बना विषय

वहीं कोरौना गांव अब लोगों के लिए मजाक का कारण भी बन गया है. यहां पर रहने वाले लोगों से आस पास के ग्रामीण मजाक करते हैं. यहां के निवासियों का कहना है कि हम जब अपने गांव का नाम बताते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं. कहते हैं कि क्या तुम लोग अभी तक जिंदा हो. या फिर लोग पूछते हैं कि कोरोना वायरस कब तक रहने वाला है. या फिर यही कि क्या कोरोना का जन्म इसी गांव में हुआ था.

देखने भी आते हैं लोग

इस गांव के नाम की चर्चा के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉकडाउन हटने के बाद इस गांव तक पहुंचे. अब कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मसाला दिखने लगा है. बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच कर कोरौना के माइलस्टोन के साथ खुद की फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. कई लोगों ने इस गांव में पहुंच कर वीडियो भी बनाए हैं और स्‍थानीय लोगों से बातचीत कर उनके भी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं.

Haunted village What is there in the name of this village that people get scared nodss

Tags: Corona, Lucknow news