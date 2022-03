Holi holiday: होली पर यूपी सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, कितने दिनों की रहेगी सरकारी छुट्टी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (holi holiday in UP) ने रंगों के त्योहार होली पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. होली की तारीख को लेकर कई जगहों पर अस्मंजस की स्थिति है. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने होली में दो दिनों (holi holiday on March 18) की सराकारी छुट्टी घोषित की है. 18 और 19 मार्च को यूपी में होली की छुट्टी रहेगी. सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी यह जानकारी दी कि 18 और 19 मार्च को सरकारी दफ्तरों में होली का अवकाश रहेगा.

सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 18 मार्च के साथ ही 19 मार्च को होली मनाई जाएगी, ऐसे में दोनों दिन अवकाश रहेगा.’ बता दें कि इस बार होली दो दिन मनाई जाएगी. कुछ जगहों पर 18 को होली है तो कुछ जगहों पर 19 मार्च को. यही वजह है कि सरकार ने 18 और 19 मार्च दो दिनों की छुट्टी दी है. वहीं, 20 मार्च को रविवार है. इस तरह से सरकारी कर्मचारी लगातार तीन दिनों तक होली की छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं.

सभी सरकारी दफ्तरों में दो दिन होली की छुट्टी रहेगी. रविवार को क्योंकि सामान्यतया छुट्टी होती है. इस तरह इस बार यूपी में तीन दिन की छुट्टी हो गई. शुक्रवार और शनिवार को होली का अवकाश घोषित होने के बाद रविवार को जोड़ते हुए अब राज्य में स्कूल, दफ्तर और बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. अब सीधे सोमवार को ही स्कूल से लेकर सरकारी कार्यालयों के दफ्तर खुलेंगे.

