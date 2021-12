सपा नेताओं के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, अखिलेश यादव बोले- अभी ED और CBI भी आएगी

लखनऊ. आयकर विभाग (IT Department) की टीम ने शनिवार सुबह लखनऊ (Lucknow), मैनपुरी, मऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के करीबियों और सपा नेताओं के घर और कैंप कार्यालयों पर छापेमारी की है.इसी कड़ी में मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में पूर्व सीएम के ओएसडी जैनेंद्र यादव ऊर्फ नीटू और मऊ के राजीव राय सहित लगभग एक दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं. लखनऊ में आयकर का छापा आंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा है.

हालांकि, आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है. अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो केवल इनकम टैक्स की टीम आई है, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा हार रही है, इस वजह से हमारे नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं. अगर उनके पास पहले से जानकारी थी तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी. लेकिन साईकिल की रफ्तार कम नहीं होगी. अखिलेश यादव ने कहा कि यही काम इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था लेकिन क्या हाल हुआ? ऐसे ही ये यूपी में भी बुरी तरह हारने जा रहें हैं. यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है.

Income Tax department conducting searches at the residences of Jainendra Yadav (pics 1-2), reportedly a close aide of SP chief Akhilesh Yadav, in Lucknow and RCL Group promoter Manoj Yadav (pics 3-4).

The residence of national secretary of SP, Rajeev Rai is also being raided. pic.twitter.com/zs2u7JsXsO

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2021