RIP Kalyan Singh: राजनीति में माहिर थे 'बाबूजी', लेकिन शपथ दिलाने वाले गवर्नर ने ही किया था बर्खास्त

लखनऊ. बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Former CM Kalyan Singh) का शनिवार शाम को निधन हो गया. कल्याण सिंह की तबीयत पिछले दो माह से बीमार चल रहे थे. वे लखनऊ के SGPGI अस्पताल में भर्ती थे. 89 वर्ष के कल्याण सिंह की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें कुछ समय से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ था. ‌कल्याण सिंह की शनिवार को बिगड़ती तबियत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरा निरस्त किया और वे सीधे अस्पताल पहुंचे. बता दें कि कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहने के अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं. निधन की सूचना मिलने पर बीजेपी के मंत्री, सांसद और कई कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. कल्याण सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

जानकारी के अनुसार कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रविवार को अलीगढ़ ले जाया जाएगा. वहां पर उनकी कर्मभूमि अतरौली में जनता के दर्शन हेतु रखा जाएगा. इसके वहीं उनका अंतिम संस्कार नरौरा गंगा घाट पर किया जाएगा. हालांकि अंतिम संस्कार कब होगा इसके संबंध में फिलहाल कोई सूचना नहीं है.

लखनऊ पीजीआई ने शनिवार देर शाम एक बयान जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी का एक लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया. उन्हें 4 जुलाई को संजय गांधी पी जी आई के Critical Care medicine के आईसीयू में गंभीर अवस्था में भर्ती किया था. लंबी बीमारी और शरीर के कई अंगों के धीरे-धीरे फेल होने के कारण आज उन्होंने अंतिम सांस ली.

Former Uttar Pradesh CM and former Rajasthan Governor Kalyan Singh passes away at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGI) in Lucknow, due to sepsis and multi organ failure: SGPGI

