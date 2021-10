Lakhimpur Kheri Violence: पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ में खोले कई राज

लखनऊ. लखीमपुर मामले में अब पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे अब घटना के संबंध में सवाल किए जा रहे हैं. साथ ही पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, पुलिस ने मौके से गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना के दिन गोलियां चलीं या उससे कोई घायल या हताहत हुआ इस संबंध में पुख्ता जानकारी नहीं है इसलिए जांच अन्य माध्यमों के जरिए की जा रही है.

लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने इस मामले में तीन लोग जिनकी मौत हो गई है उनकी भूमिका की पुष्टि की है. तकनीकी तौर पर उन पर भी आरोप हैं. ये दोनों लोग काफी जानकारी दे रहे हैं. इसी के साथ लक्ष्मी ने कहा कि मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जा रहा है.

Two people are being questioned. They’ve confirmed role of three others who are dead. Technically, they have also been accounted for. These people are giving a lot of information. We are sending summon to the main accused (Ashish Mishra) for questioning: Lucknow IG Lakshimi Singh pic.twitter.com/jG4UZZ8qaA

