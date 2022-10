Lucknow's bullion market: 3D प्रिंटेड ज्वेलरी का दिख रहा जबरदस्त क्रेज, जानिए खूबियां

3d printed jewellery, Lucknow bullion market, gold jewelry, silver jewelry, jewelry market, diwali market, dhanteras market, new trend of jewelry, lucknow news, Uttar Pradesh news, UP news, latest UP news, Hindi news, News18 Local, थ्रीडी प्रिंटेड ज्वेलरी, लखनऊ सर्राफा बाजार, सोने के गहने, चांदी के गहने, गहनों का बाजार, दिवाली बाजार, धनतेरस बाजार, गहनों का नया ट्रेंड, लखनऊ समाचार, उत्तर प्रदेश समाचार, यूपी समाचार, यूपी की ताजा खबरें, हिंदी समाचार, न्यूज18 लोकल

रिपोर्ट : अंजलि सिंह राजपूत

लखनऊ. लखनऊ में इन दिनों सर्राफा बाजारों में 3D प्रिंटेड ज्वेलरी का क्रेज देखने को मिल रहा है. इस ज्वेलरी की खासियत यह है कि यह बेहद हल्की है और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं है. इसकी कीमत 12000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है. यानी एक मध्यमवर्गीय परिवार भी इस ज्वेलरी को खरीद सकता है. ग्राहकों ने धनतेरस के लिए इसकी बुकिंग भी करा ली हैं. लखनऊ के सर्राफा बाजार की बात करें तो अभी तक के आंकड़ें बताते हैं कि ग्राहकों ने 5 लाख से ज्यादा 3D प्रिंटेड ज्वेलरी की बुकिंग करा ली है.

3D प्रिंटेड ज्वेलरी की खासियत यह है कि देखने में बहुत हैवी नहीं लगती. यही वजह है कि लड़कियां भी इसको खूब पसंद कर रही हैं. महिलाओं के साथ ही लड़कियां भी इसकी बुकिंग करा रही हैं. 3D प्रिंटेड ज्वेलरी में सोना तो चढ़ा होता है लेकिन देखने में ज्यादा पता भी नहीं चलता. इसलिए महिलाएं और लड़कियां आराम से इसे पहनकर सड़क पर निकल सकती हैं. ऐसे में वक्त की मांग को देखते हुए ज्वेलरी को तैयार किया गया है, जो महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.

धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद

उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन के संगठन मंत्री आदीश कुमार जैन ने बताया कि पिछले दो साल से कोविड-19 की वजह से सर्राफा बाजार बेहद मायूस था. लेकिन इस बार 3D प्रिंटेड ज्वेलरी और दूसरी सोने और चांदी की ज्वेलरी की बुकिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार धनतेरस पर उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ के सभी सर्राफा व्यापारियों की अच्छी बिक्री होगी.

