आजमगढ़. यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्‍होंने कहा कि आज बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी (BJP MP Rita Bahuguna Joshi) के बेटे मयंक जोशी (Mayank Joshi) ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. इसके साथ कहा कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी.

वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता. साथ ही मंच पर मौजूद मयंक जोशी का हाथ पकड़कर कहा कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मंयक जोशी भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं. मैं इनका हार्दिक स्‍वागत और धन्‍यवाद करता हूं. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि इनके (मयंक) के आने से पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा.

#WATCH | “Mayank Joshi, son of Bharatiya Janata Party MP Rita Bahuguna Joshi today joins Samajwadi party,” says Akhilesh Yadav while addressing a rally in Azamgarh#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/gmSogu616C

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 5, 2022