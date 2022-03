अब 26 मार्च को बैठक में होगा सपा के विधायक दल के नेता का चुनाव, जानें किसके नाम पर मुहर लगा सकते हैं अखिलेश

लखनऊ. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की विधायक दल की 21 मार्च को होने वाली बैठक अब 26 को होगी. माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कारण विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम आगे बढ़ाया है. पहले मंत्रिमंडल की शपथ 21 मार्च को होनी थी और इसे अब 25 मार्च को किया गया है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 26 मार्च को सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक की तिथि को आगे बढ़ा दिया है. विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी को 111 तथा गठबंधन को 125 सीट मिली हैं. अब समाजवादी पार्टी का लक्ष्य मजबूत विपक्षी दल बनने का है. समाजवादी पार्टी इसी को लेकर अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए बैठक बुला रही है. समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक अब 26 मार्च को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होगी.

Uttar Pradesh | Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav to chair a meeting of the newly-elected MLAs of the party with the current members of the Legislative Council on March 26 at 10am at the party office.

The meeting was earlier scheduled to be held on March 21. pic.twitter.com/RQtCpqnOWu

