SC के बाहर रेप पीड़िता का आत्मदाह केस में UP और दिल्ली पुलिस को NHRC नोटिस

SHARE THIS:

LAST UPDATED :

नई दिल्ली. UP DElEd 2021: उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (UP DElEd 2021) में एडमिशन के लिए करीब 1.95 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा, UP DElEd 2021 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 अगस्त 2021 कर दी गई थी. जिसके लिए अंतिम तारीख तक 195947 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराकर शुल्क जमा किया है. इनमें से 195343 ने फाइनल आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन के बावजूद सरकारी और निजी कॉलेजों की सभी 243200 डीएलएड सीटों के लिए आवेदक नहीं मिले हैं. जिसे लेकर अब जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है.

UP DElEd 2021: निजी कॉलेज प्रबन्धक हैं परेशान

उत्तर प्रदेश डीएलएड के लिए आवेदनों की संख्या में कमी होने से निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधक सबसे ज्यादा परेशान हैं. उनका कहना है कि पिछले वर्ष शून्य सत्र होने के कारण उनकी आय नहीं हुई. इस वर्ष भी सीटें नहीं भरने से आय में कमी होने की आशंका बन रही है.

ये भी पढ़ें-

TGT Recruitment 2021 : इस राज्य में टीजीटी शिक्षकों की 6700 ये अधिक वैकेंसी

UP: यूपी में प्राथमिक कक्षाओं के लिए खुले स्कूल, ये सुरक्षा नियम अपनाए गए