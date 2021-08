अयोध्या में राम मंदिर जाने वाले रास्ते को कल्याण मार्ग घोषित करने पर भड़के ओवैसी, जानें क्या कहा?

लखनऊ. एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर योगी सरकार पर करारा हमला किया है. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण मार्ग करने की घोषणा पर ओवैसी ने यूपी सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि क्या-क्या नाम बदल दिए, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया कभी किसी और जगह का नाम बदल दिया. कभी स्टेशनों के नाम बदले. उन्होंने कहा कि क्या नाम बदलना जरूरी है या काम करना. ओवैसी ने कहा कि नाम से ज्यादा काम करिए.

एआईएमआईएम प्रमुख ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 37 लाख नौजवान बेरोजगार हैं. उनके नाम भी अनएंप्लॉयमेंट पोर्टल पर दर्ज हैं लेकिन उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है.

जरूरी है जातिगत जनगणना

ओवैसी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहा कि ये जरूरत है और जरूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका विकास हो. और इसमें गलत क्या है. उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास संसदीय शक्तियां हैं उन्हें कानून बना ना चाहिए. इसके साथ ही ओवैसी ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण को भी महत्वपूर्ण करार देते हुए उसकी जरूरत बताई.

Implementation of caste census is important for the betterment of people from backward sections. A caste census should be introduced. Modi ji has parliamentary power, he should make law. Sub-categorisation of OBCs is also important: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/mMd7sqSKXp

— ANI (@ANI) August 23, 2021