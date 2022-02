UP Election 2022: डिप्टी CM केशव मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल, अखिलेश से मुलाकात के बाद हुई तैयार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है. अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल (Pallavi Patel) कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं. वह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी. राजधानी लखनऊ में सोमवार को सपा मुख्यालय पहुंचकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि वह मंगलवार यानी 8 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगी.

दरअसल, पल्लवी पटेल ने पहले इस सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. उनकी उम्मीदवारी का एलान सपा ने दो फरवरी को किया था पर वह अपनी सीट पर सहमत नहीं थीं. हालांकि, सपा नेतृत्व से बातचीत पर वह सिराथू सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं.

Dr Pallavi Patel to be the joint candidate of Samajwadi Party (SP)-Apna Dal (Kamerawadi) alliance, from Sirathu assembly constituency.#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/aI5Ch0Kn3l

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 7, 2022