प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर किया तंज, 'ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है'

लखनऊ. अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. राजनीतिक दलों और नेताओं में आरोपों-प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है. विपक्षी दलों और महंगाई के लिए जनता की आलोचनाओं से त्रस्त बीजेपी हिमाचल में उपचुनाव हार गई. इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क और फिर योगी सरकार ने वैट घटाकर जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है. सपा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol Diesel Price) कम करने पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि, ‘ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है’.

प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि, ‘ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है. वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है’. उनके ट्वीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थक खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए. प्रियंका से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. अनुराग भदौरिया (Anurag Bhadauria) ने गुरुवार को मोदी सरकार और योगी सरकार के पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने पर कटाक्ष किया था.

प्रियंका गांधी का ट्वीट.

अनुराग ने कहा था कि, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) महंगाई पर ‘खंजर से मरहम’ लगाने की कोशिश कर रही है. अब जब बीजेपी उपचुनाव हारने लगी है और उसे यह महसूस होने लगा है कि 2022 का चुनाव उसके हाथ से बुरी तरह से फिसल रहा है, तब वह ‘खंजर’ (चाकू) से महंगाई’ का जख्म भरने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश की जनता वोटों के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारने वाली है कि बीजेपी जिंदगी भर याद रखेगी कि महंगाई क्या चीज होती है?’

केंद्र सरकार ने दीपावली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel Price) पर उत्पाद शुल्क घटा दिया जिससे पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बुधवार को वैट की दरें घटा कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों और कम कर दिया. योगी सरकार (Yogi Government) ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिया है. एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने से पेट्रोल और डीजल प्रदेश में 12 रुपए प्रति लीटर सस्ते (Petrol Diesel 12 rupees cheaper in UP) हो गए हैं. एक्साइड ड्यटी और वैट कम होने के कारण यूपी में पेट्रोल लगभग 94.94 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल लगभग 86.89 रुपए प्रति लीटर मिलेगा.