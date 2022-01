बेटे के लिए मां का त्याग: 'मयंक को टिकट दे दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगी', रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा को खत लिख लगाई गुहार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2020) में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) सांसद के पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गई हैं. भाजपा सांसद रीता बहुगुणा (Rita Bahuguna Joshi News) ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है कि अगर उनके बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट दी जाती है तो वह सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगी. बता दें कि शुरू से ही रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वह (बेटा मयंक जोशी) 2009 से काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए (लखनऊ कैंट से टिकट) आवेदन किया है. लेकिन अगर पार्टी ने प्रति परिवार केवल 1 व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है, तो मयंक को टिकट मिलने पर मैं अपनी वर्तमान लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दूंगी.

He (son Mayank Joshi) has been working since 2009 & has applied for it (a ticket from Lucknow Cantt), rightfully. But if the party has decided to give ticket to only 1 person per family, I will resign from my present LS seat if Mayank gets a ticket: BJP LS MP Rita Bahuguna Joshi pic.twitter.com/QCu3zN7p8P

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 18, 2022