राज्यसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी ने दाखिल किया नामांकन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद

संकेत मिश्रा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों (Rajya Sabha Election) के चुनाव के लिए रणभेरी बज गई है और नामांकन का दौर जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया. लखनऊ में उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा. इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे. नामांकन के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद देता हूं.

नामांकन से पहले मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जिसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी विकास के मुद्दे हैं, राज्यसभा में सक्रियता सेहम उन्हें उठाएं. कहीं भी अत्याचार होता है तो वह मुद्दा उठाया जाएगा. बता दें कि रालोद- समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है और उसने पिछला विधानसभा चुनाव, सपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था.

Lucknow | Jayant Chaudhary files nomination for Rajya Sabha elections as a joint candidate of Rashtriya Lok Dal and Samajwadi Party

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav also present pic.twitter.com/YfBz1srvUE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 30, 2022