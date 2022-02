UP Chunav: दूसरे चरण का मतदान आज, 55 सीटों पर 78 मुस्लिम कैंडिडेट ठोक रहे ताल, जानें सियासी समीकरण

UP Chunav: कांग्रेस के पोस्‍टर से भड़कीं अदिति सिंह, जानें क्‍या है पूरा मामला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के दूसरे चरण के लिए आज यानी सोमवार (14 फरवरी) को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान (Second Phase Voting On Feb 14) होगा. इस चरण में नौ जिलों की 55 सीटों पर भाजपा (BJP), कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) गठबंधन के बीच ‘महामुकाबला’ देखने को मिल रहा है. इस दौरान अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शाहजहांपुर में मतदान होना है.

बता दें कि दूसरे चरण में होने वाले 55 सीटों में से भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटें जीती थीं. जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं. सपा और कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था. सपा की जीती हुई 15 सीटों में 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए थे.

जानें इस बार किस पार्टी ने उतारे कितने मुस्लिम उम्मीदवार?

यूपी चुनाव के दूसरे चरण में मुस्लिमों के साथ सैनी, दलित और जाट वोट हार-जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. वहीं, इस चरण में समाजवादी पार्टी ने 18, बसपा ने 23, कांग्रेस ने 21 और असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ने 15 मुस्लिमों को उतारा है. जबकि भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) ने भी रामपुर की स्वार टांडा से रामपुर के नवाब कासिम अली खान के बेटे हैदर अली खान को उतारा है, जो कि 2014 के बाद भगवा खेमे के पहले मुस्लिम कैंडिडेट हैं. यही नहीं, इस बार भी पिछले चुनाव की तरह कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट के बीच सीधा टकराव है. हालांकि 2017 के चुनाव में बसपा को इस चरण में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने इस क्षेत्र की चार सीटें जीती थीं और इससे साफ है कि वह पहले से कहीं ज्‍यादा मजबूत हुई है. वहीं, सपा को पिछले लोकसभा चुनाव में तीन सीट मिली थीं. सपा और बसपा ने गठबंधन में हुंकार भरी थी.

इन दिग्‍गजों की प्रतिष्‍ठा दांव पर!

यूपी चुनाव के दूसरे चरण में योगी कैबिनेट के मंत्री सुरेश खन्ना (शाहजहांपुर सदर), माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी (चंदौसी), जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख (बिलासपुर) और नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता (बदायूं) मैदान में हैं. इसके अलावा आंवला सीट पर भाजपा सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सिंह सैनी ताल ठोक रहे हैं. वह यहां से 1996, 2002, 2012 और 2017 में विधायक बन चुके हैं. यही नहीं, वह योगी सरकार में सिंचाई मंत्री थे, लेकिन बाद में उन्‍होंने त्यागपत्र दे दिया क्‍योंकि उनको संगठन में लाया गया था.

आजम खान और डॉ. धर्म सिंह सैनी समेत ये भी हैं मैदान में

सपा सांसद आजम खान का रामपुर की सदर सीट पर भाजपा के आकाश सक्‍सेना, कांग्रेस के नवाब काजिम खान और बसपा के सदाकत हुसैन से मुकाबला है. वहीं, उनके बेट अब्‍दुल्‍ला आजम खान रामपुर की स्‍वार सीट से मैदान में हैं, जहां अपना दल (एस) से हैदर अली खान कैंडिडेट हैं. वह रामपुर के नवाब काजिम खान के बेटे हैं. यही नहीं, दूसरे चरण में यूपी के पूर्व मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है. वह सहारनपुर की नकुड़ सीट से सपा के टिकट पर मैदान में हैं. भाजपा ने उनके खिलाफ मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा है. पिछले बार वह भाजपा से चुनाव जीते थे और योगी कैबिनेट में मंत्री बने थे. इसके अलावा अमरोहा सीट से सपा ने अपने पूर्व मंत्री महबूब अली को मैदान में उतारा है. इस सीट पर उनको भाजपा के राम सिंह सैनी और बसपा के नवैद अयाज चुनौती दे रहे हैं.

