लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) से पहले अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) के बीच गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है. लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद से बातचीत में उन्हें दो विधानसभा सीटें देने की बात कही थी. मेरे से मुलाकात के दौरान वह इस पर राजी हो गए थे. लेकिन फिर बाहर आकर उन्होंने पता नहीं कहां बात की और कहा कि हम दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते. दिल्ली में बात की या फिर कहां बात की, पता नहीं. अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव के लिए बड़ी-बड़ी साजिशें हो रही हैं.

अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन में लोगों को साथ लेने के लिए त्याग किया है. हम भाजपा को हराने के लिए जो भी त्याग जरूरी होगा हम करेंगे. मैंने चंद्रशेखर जी को सीटें दी थीं. यदि वह भाई बनकर मदद करना चाहें तो करें. इतिहास भी उठाकर देखो तो पता लगेगा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर जी और डॉ. राम मनोहर लोहिया साथ मिलकर काम करना चाहते हैं.

#WATCH | I told him (Azad) I can give 2 seats.. but later with discussions with his party, he said can’t fight polls, my party not satisfied over seats….Told him that I can’t give (seats) beyond this. It’s a conspiracy: SP’s Akhilesh Yadav on Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad pic.twitter.com/9Ndp30U5m2

