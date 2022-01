UP Chunav 2022: अखिलेश यादव बोले- BJP के गिर रहे विकेट, बाबा को नहीं आती क्रिकेट, पढ़ें पूरा बयान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर क्रिकेट के बहाने निशाना साधा है. उन्‍होंने योगी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) और डॉ. धर्म सिंह सैनी समेत कई विधायकों के सपा ज्‍वाइन करने के कार्यक्रम में कहा,’वो जानते होंगे कि उधर लगातार विकेट गिर रहे थे. हालांकि हमारे बाबा मुख्‍यमंत्री क्रिकेट (Cricket) खेलना नहीं जानते हैं. अगर वह क्रिकेट खेलना भी जानते होते तो अब तो उनसे कैच छूट गया.

वहीं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा,’मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए. हालांकि उनकी 11 मार्च की किसी ने टिकट बुक कर रखी है.’

#WATCH BJP wickets falling one after the other, although our CM does not know how to play cricket. As Swami Prasad Maurya said wherever he goes, the government is formed, even this time he brought a huge number of leaders along with him: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/DeLp2Zbdfe

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022