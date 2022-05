कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन, कहा- अब कांग्रेस में नहीं

लखनऊ. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दायर किया. कपिल सिब्बल बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ स्थित विधानमंडल परिसर में स्थित टंडन हॉल पहुंचे. इस दौरान उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव भी मौजूद थे. वहां सिब्बल ने उन दोनों की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया.

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है. मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव, आज़म खां और प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव का, जिन्होंने पिछली बार भी मेरी मदद की थी. अब मैं कोंग्रेस का सीनियर लीडर नहीं रहा. मैं 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुका हूं. मैं राज्यसभा में यूपी की आवाज़ बिना किसी दल के उठाता रहूँगा. हर अन्याय के ख़िलाफ़ सदन में आवाज़ बनता रहूंगा.’

#WATCH | Kapil Sibal filed nomination for Rajya Sabha elections, with the support of SP, in presence of party chief Akhilesh Yadav & party MP Ram Gopal Yadav

He says, “I’ve filed nomination as Independent candidate. I have always wanted to be an independent voice in the country” pic.twitter.com/HLMVXYccHR

