Lucknow: वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन, CM योगी ने जताया शोक

लखनऊ. राजधानी लखनऊ (Lucknow) में एनडीटीवी (NDTV) के मशहूर टीवी पत्रकार कमाल खान (Kamal Khan) का दिल का दौरा पड़ने से निधन (Death) हो गया है. जानकारी के मुताबिक लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी में शुक्रवार सुबह उनका निधन हुआ. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कमाल खान की शादी पत्रकार रुचि कुमार के साथ हुई थी. बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के आवास पर पहुंचेंगे.

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, “एनडीटीवी से जुड़े प्रतिष्ठित व जाने-माने टीवी पत्रकार कमाल ख़ान की अचानक ही निधन के ख़बर अति-दुःखद तथा पत्रकारिता जगत की अपूर्णीय क्षति.” उनके परिवार व उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. कुदरत सबको इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी कुदरत से कामना.

We are all devastated by the loss of Kamal Khan, an NDTV veteran and one of the country’s best journalists. pic.twitter.com/NZSS2bQOR5

— NDTV (@ndtv) January 14, 2022