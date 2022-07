Presidential Election: शिवपाल यादव बोले- नेताजी को ISI एजेंट कहने वाले को वोट नहीं दूंगा

लखनऊ. राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बीच यूपी में राजनीतिक कलह एक बार फिर सामने आ गई है. वहीं दूसरी तरफ शिवपाल और अखिलेश के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली. इसी कड़ी में सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नेताजी मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया था कि वह आईएसआई (ISI) के एजेंट हैं. हम उन्हें कभी भी समर्थन नहीं कर सकते. सपा के कट्टर नेता, नेताजी के सिद्धांतों का पालन करने वाले ऐसे आरोप लगाने वाले उम्मीदवार का कभी समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने अखिलेश यादव को भी अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा था जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही नेताजी को अपमानित किया है.

गौरतलब है कि हाल ही में उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक अखबार की पुरानी कतरन पोस्‍ट कर विपक्ष के राष्‍ट्रपति पद उम्‍मीदवार यशवंत सिन्‍हा एक पुराने बयान का हवाला देते हुए अखिलेश द्वारा उनका समर्थन किए जाने पर सवाल उठाया था. उस बयान में यशवंत सिन्‍हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था. राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी पर यशवंत सिन्हा की आपत्तिजनक टिप्पणी से कई विधायक नाराज हैं.

The one (Opposition Presidential candidate Yashwant Sinha) who called Netaji (SP’s Mulayam S Yadav) ISI agent, we can never support him. Hardcore SP leaders, those who follow Netaji’s principles will never support a candidate who levelled such allegations:Shivpal Singh Yadav,PSP pic.twitter.com/hRrOlgINjz

