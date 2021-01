शिवपाल सिंह यादव ने BSP सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर दी बधाई, कहीं ये बात

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री @Mayawati जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। — Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) January 15, 2021

बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) का शुक्रवार को 65वां जन्मदिन है. इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने ट्वीट करके मायवाती को जन्मदिन की बधाई दी. शिवपाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगलमय जीवन की कामना करता हूं.इससे पहले गुरुवार को मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जन्मदिन को सादगी से मनाने की अपील की है. साथ ही उन्होंने अपने जन्मदिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की भी अपील की है. मायावती का आज 65वां जन्मदिन हैं. उनका जन्मदिन हर साल बसपा कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ जोरशोर से मनाते हैं. इस बार अपने जन्मदिन को लेकर मायावती का कुछ और ही प्लान हैं. उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी इस प्लान में शामिल होने की अपील की.बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विदित है कि आज मेरा 65वां जन्मदिन है. जिसे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते व इसके नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से तथा इससे पीड़ित अति-गरीबों व असहायों आदि की अपने सामर्थ के अनुसार मदद करके जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनायें तो बेहतर. उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर स्वलिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेन्ट का सफरनामा, भाग-16 व इसका अंग्रेजी संस्करण A Travelogue of My Struggle Ridden Life and BSP Movement, Vol.16 भी जारी होगा. इनको पढ़कर हमारी पार्टी के आत्म-सम्मान व स्वाभिमानी मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में लोगों को काफी मदद मिलेगी.