'यदुकुल पुनर्जागरण मिशन' का ऐलान कर बोले शिवपाल यादव- सेना में हो अहीर रेजीमेंट का गठन

लखनऊ. समाजवादी पार्टी (सपा) नेतृत्व द्वारा ‘स्वतंत्र’ किए गए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने बृहस्पतिवार को यादव तथा अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के मकसद से ‘यदुकुल पुनर्जागरण मिशन’ शुरू करने का ऐलान किया. शिवपाल को इस मिशन का संरक्षक और बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है.

शिवपाल ने इस मिशन की घोषणा के सिलसिले में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल पर कहा कि यह संगठन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है और ना ही इसके जरिए किसी को निशाना बनाया जाएगा. उनसे पूछा गया था कि क्या यह मिशन सपा के मुकाबले में शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत यादव, कुर्मी और लोध समेत पिछड़े वर्गों की सभी जातियों के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा। यह संगठन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु समेत देश के विभिन्न राज्यों में चलाया जाएगा.

UP | We gather here under the Yaduvansh Punarjagran mission. Today, all backward people in society are facing troubles. All of us will together fight for social justice. Will expand this throughout the country. We will not support or oppose any party: PSP chief, Shivpal Yadav pic.twitter.com/mFQ8zSicEe

