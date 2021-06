कोविड संक्रमण (Corona Infection) के दौर में अग्रणी भूमिका अदा करने वाले राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शनिवार 26 जून से 'स्‍पूतनिक- वी' वैक्सीन लगनी शुरू होगी. मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉ राकेश कपूर ने बताया, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्ग-निर्देशन में मेदांता अपस्ताल ने कोविड के इलाज और फिर इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान में पूरी सक्रियता के साथ अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है.इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोविड टीकाकरण अभियान में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में आम जनता के लिए कोविशील्ड के साथ-साथ स्पुतनिक-वी ,वैक्सीन भी उपलब्ध है. सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी.' डॉ कपूर ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए आम नागरिक https://selfregistration.cowin.gov.in/ पर जाकर मेदांता हॉस्पिटल का विकल्प चुन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने आप को या परिवार के सदस्य का वैक्सीनेशन करवा सकते है. यह सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ में उपलब्ध है.1. सबसे पहले आपको CoWIN वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद Register/Sign in पर क्लिक करना होगा.2. फिर अपना मोबाइल नंबर डालें और Get OTP पर क्लिक करें. जब OTP आ जाए तो उसे साइट पर एंटर कर Verify पर क्लिक कर दें.3. Register for Vaccination पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स डालनी होंगी जैसे फोटो आईडी प्रूफ, नाम, लिंग और जन्मतिथि. इसके बाद Register पर टैप कर दें.4. रजिस्टर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने का विकल्प मिलेगा, नाम के बराबर में Schedule का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें.5. सर्च बार में अपना पिनकोड डालें. जहां-जहां सेंटर्स होंगे वहां-वहां पिन दिखाई देगी.6. समय और तिथि सेलेक्ट करें और Confirm पर क्लिक कर दें.बता दें कि यूजर्स एक लॉगइन के जरिए चार सदस्यों को जोड़ सकते हैं और आसानी से अपॉइंटमेंट को रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं.