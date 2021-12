UPTET Paper Leak: तेज हुई कार्रवाई, सचिव संजय और प्रिंटिंग कंपनी के डायरेक्टर समेत 34 गिरफ्तार

लखनऊ. यूपीटीईटी पेपर लीक प्रकरण में लगातार आरोपियों को पकड़ जा रहा है. पेपर लीक का यह मामला अब काफी बढ़ चुका है और एसटीएफ की टीम अलग अलग जगहों पर छापे मारकर इस प्रकरण में लिप्त लोगों को पकड़ रही है. अब तक इस मामले में 34 लोगों को पकड़ा जा चुका है. इसकी जानकारी हाल ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को दी.

कुमार के अनुसार इस मामले में तेजी से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय और पेपर प्रिटिंग कम्पनी के डायरेक्टर अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है. इन दो बड़े चेहरों को मिलकार 34 लोगों पर इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है. सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

34 people arrested in this case so far. Anoop Prasad, director of the company which printed the question paper arrested & sent to jail. 2021 UPTET examination controller Sanjay Upadhyay also arrested. IO concluded that both are found responsible for paper leak: ADG Law & Order pic.twitter.com/X0EYgiTzSd

