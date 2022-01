यूपी विधानसभा चुनाव 2022: उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं मतदान, दोपहर 3.30 बजे होगी Election Commission की प्रेस कॉन्फ्रेंस

जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे UP चुनाव, सपा संग कितनी सीटों पर लड़ेगी RLD, जानें सब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की रणभेरी आज बजने वाली है. चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) की तारीखों का ऐलान करेगा. यूपी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने आज दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस (Election Commission Press Conference) बुलाई है. चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश (UP Election Date) के साथ-साथ उत्तराखंड, पंजाब समेत सभी पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा. सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश में 6 से आठ चरणों में मतदान हो सकते हैं. पिछले चुनाव के तारीखों की तुलना में इस बार चार दिनों की देरी है. 2017 में 4 जनवरी को चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था.

चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया है कि वह उत्तर प्रदेश समेत सभी पांच राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान आज करेगा. दोपहर 3.30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) लागू हो जाएगी. बता दें कि साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी. 36 दिनों बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी.

चुनाव आयोग के किस फैसले पर होगी नजर

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव आयोग से यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश में इस बार पश्चिमी यूपी की बजाय पूर्वांचल से चुनाव की शुरुआत होनी चाहिए. अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत होती थी, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन और उसके असर को देखते हुए पूर्वांचल से शुरू कराने की मांग की है. अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है.

कब तक आ सकते हैं नतीजे

आज जब चुनाव की घोषणा होगी तो रिजल्ट और पहले चरण के मतदान के बीच करीब 30 से 35 दिन का समय लग जाता है. इतना टाइम नोटिफिकेशन जारी करने, नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का समय देने में लग जाता है. इस तरह करीब 4 हफ्ते का समय लग जायेगा. इसके बाद वोटों की गिनती और नतीजे जारी करते-करते एक हफ्ते का समय और लग जाता है. यानी मार्च का दूसरा हफ्ता तब तक आ जायेगा. 2017 में 11 मार्च को नतीजे आये थे.

2017 में कब हुई थी घोषणा

इससे पहले 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हुई थी. 11 फरवरी से 8 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग हुई थी. 11 मार्च को नतीजे आये थे. 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी. 15 मई को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी. इस तरह इस साल 14 मई को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जायेगा.

