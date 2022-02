UP Chunav 2022: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले CM योगी की अपील, दंगा मुक्त प्रदेश के लिए अवश्य करें मतदान

UP, गोवा, उत्तराखंड में आज मतदान, इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के दूसरे चरण के लिए सोमवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान (Second Phase Voting On Feb 14) होगा. इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दंगा मुक्त प्रदेश की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए सभी से वोटिंग की अपील की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 के दूसरे चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन! मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही ‘राष्ट्रधर्म’ भी है. ‘दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है. दूसरे चरण में राज्य के नौ जिलों- सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली व शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. दूसरे चरण में होने वाले 55 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 38 सीटें जीती थीं जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं. सपा और कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था. सपा की जीती हुई 15 सीटों में 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए थे.

उ.प्र. विधानसभा चुनाव-2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन! मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही ‘राष्ट्रधर्म’ भी है। ‘दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 13, 2022

दूसरे चरण में उतरे प्रमुख चेहरों में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी शामिल हैं, जो बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे. आजम खान को उनके गढ़ रामपुर सीट से मैदान में उतारा गया है जबकि सैनी नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा अमरोहा सीट से सपा ने अपने पूर्व मंत्री महबूब अली को मैदान में उतारा है. इस सीट पर उनको भाजपा के राम सिंह सैनी और बसपा के नवैद अयाज चुनौती दे रहे हैं.

