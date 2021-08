UP Chunav 2022: अंबिका चौधरी की घर वापसी, मुख्तार अंसारी के भाई और भतीजे भी ज्वाइन करेंगे सपा

UP News Live Updates 28 August 2021: देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भूमि पूजन व शिलान्यास किया. इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कौशल विकास एवं रोजगार के बारे में विशिष्ट संस्थान, शिक्षा की सभी विधाओं का विकास एवं उच्चस्तरीय शोध को बढ़ावा देना है. उद्घाटन समारोह में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए भारत में तमाम प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं. आयुष विद्यालयों से इन चिकित्सा पद्धतियों की सुव्यस्थित शिक्षा दी जाती है. दक्षिण में आज तमाम लोग आयुष चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं. ऐसे ही प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को आगे ले जाने का महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बड़ा माध्यम बनेगा.

It’s important to remain healthy. To strengthen efforts in achieving this objective, Mahayogi Guru Gorakhnath Vishwavidyalaya is being established. GoI has made relentless efforts for AYUSH medical practices like Ayurveda and Unani: President Ram Nath Kovind in Gorakhpur pic.twitter.com/ahJ9pGrZ99

— ANI UP (@ANINewsUP) August 28, 2021