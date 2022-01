UP Chunav: BJP ने चला बड़ा दांव? 60% ओबीसी-दलित कैंडिडेट, किस जाति को कितने टिकट मिले, डेटा से समझें जातीय गणित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (bjp candidates list) जारी कर दी है. यूपी चुनाव के पहले दो चरणों के लिए जारी प्रत्याशियों (UP Chunav bjp candidates list) की इस लिस्ट में बीजेपी (BJP candidate list UP) ने 107 लोगों को टिकट दिया है. यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 68 फीसदी टिकट ओबीसी, दलित और महिला प्रत्याशियों को दिए हैं. इतना ही नहीं, बीजेपी ने सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है. भाजपा की इस लिस्ट (Full List of BJP Candidates) को देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए टिकट बंटवारे पर काफी मंथन किया गया है और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण किया गया है.

यहां देखें BJP Full Candidate List

भाजपा ने पहली लिस्ट (BJP Full Candidate List) में 107 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 83 मौजूदा विधायकों में से 63 को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि 20 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया है. वहीं, 107 उम्मीदवारों में से 44 ओबीसी, 19 अनुसूचित जाति और 10 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं, 43 सीटों पर समान्य वर्ग के प्रत्याशियों को उताारा गया है. इसके आलावा, एक सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है.

BJP Candidate List 2022 For UP: तो चलिए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में किस जाति में कितने लोगों को टिकट दिया गया है.

बीजेपी की पहली लिस्ट में सामान्य वर्ग को 43 टिकट

ठाकुर -18

ब्राह्मण – 10

वैश्य -08

पंजाबी – 03

त्यागी – 02

कायस्थ- 02

ओबीसी प्रतिनिधित्व- 44

जाट -16

गुर्जर- 7

लोधी -6

सैनी – 5

साक्य- 2

कश्यप – 1

खडागबंशी- 1

मौर्य- 1

कुर्मी- 1

कुशवाह- 1

निषाद – 1

प्रजापति

यादव

अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व- 19

जाटव- 13

बाल्मीकि-2

बंजारा- 1

धोबी- 1

पासी- 1

सोनकर- 1

यहा देखें फुल कैंडिडेट लिस्ट

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है. इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा.

