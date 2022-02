UP Chunav: भाजपा, सपा या बसपा...किसके पास सबसे अधिक करोड़पति कैंडिडेट? देखें तीसरे चरण के 'रईसों' की लिस्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के तीसरे चरण (UP Chunav Third Phase Voting) में किस्मत आजमा रहे करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), भाजपा से आगे है. यूपी चुनाव (UP Election 2022) के तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 52 करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि भाजपा 48 करोड़पति उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है. उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे 46 करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के क्रमश: 29 और 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर ने कहा कि उन्होंने 20 फरवरी को चुनाव लड़ने वाले 627 उम्मीदवारों में से 623 उम्मीदवारों के स्वघोषित हलफनामों का विश्लेषण किया है. शेष चार उम्मीदवारों के हलफनामे या तो बुरी तरह से स्कैन किए गए थे या अधूरे थे. रिपोर्ट में पाया गया कि तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कुल मिलाकर 245 ( 39 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं.

यूपी चुनाव के तीसरे चरण के चुनावी मैदान में सबसे अमीर उम्मीदवार सपा के यशपाल सिंह यादव हैं, जिनकी संपत्ति 70 करोड़ रुपये से अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वह झांसी की बबीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. अगले दो सबसे अमीर उम्मीदवार कानपुर में कांग्रेस से हैं- अजय कपूर (69 करोड़ रुपये) और प्रमोद कुमार (45 करोड़ रुपये). अजय कपूर किदवई नगर सीट से जबकि प्रमोद कुमार आर्य नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे.

रिपोर्ट की मानें तो दो उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की है, जो कि दोनों निर्दलीय हैं. राजा बाबू और राहुल प्रताप सिंह दोनों एटा जिले की जलेसर (एससी) सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. शून्य संपत्ति वाले उम्मीदवारों को छोड़कर कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों में महोबा जिले की महोबा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार देवराज ने केवल 10,000 रुपये की संपत्ति घोषित की है.

अगली कतार में कानपुर नगर की बिल्हौर (एससी) सीट से 20,000 रुपये की संपत्ति के साथ निर्दलीय रामदास और औरैया जिले की दिबियापुर सीट से आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के धीरेंद्र सिंह गौतम हैं, जिनके पास 25,000 रुपये की संपत्ति है. तीसरे चरण में 20 फरवरी को औरैया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, महोबा और मैनपुरी जिले के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा.

