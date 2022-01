UP Weather News: यूपी में अभी दो दिन और बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया यलो अलर्ट

UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, आज भी बरसेंगे बादल

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड (UP Cold Wave) से राहत मिलती नहीं दिख रही है. यहां बूंदाबांदी के साथ ही चल रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग (UP Weather News) ने अगले दो दिन गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी (UP Rain) की संभावना जताई है. इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कोल्ड डे कंडीशन (Cold Day Alert) यानी अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई है.

मौसम विभाग (IMD) ने कई जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है. बारिश के कारण राज्यभर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

इस बीच सोमवार को लखनऊ में अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है. इसके अलावा वाराणसी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियम तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान है. इस बीच यहां दिन में हल्की बूंदाबांदी में हो सकती है. वहीं कानपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकती है. यहां अगले दो दिन सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है.

