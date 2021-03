UP: प्रेमी ने मांग में भरा सिंदूर, फिर दोनों ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत

साथ जीने का सपना टूट गया तो प्रेमिका ने अपनी शादी से 24 घंटे पहले ही प्रेमी के साथ जान देने का फैसला कर डाला. प्रेमी युगल ने अपने ही गांव के बाहर नीम के पेड़ पर रस्सी से लटक कर जान दे दी. कानपुर के चौबेपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है. पुलिस को लड़की की मांग भी भरी मिली है, जिस पर आशंका जताई जा रही है कि सुसाइड से पहले प्रेमी ने उसकी मांग भरी होगी. पूरा मामला चौबेपुर के गांव का है. जहां सुनील की बेटी सोनी गांव के शिव से प्यार करती थी. सोनी के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वे बेटी के मेलमिलाप को भी पसंद नहीं करते थे. परिजन कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी गांव की किसी युवक से हो. सोनी के परिजनों ने उसकी शादी बिल्हौर के झांसी नवादा में तय कर दी थी.

Boyfriend filled vermilion in demand, then both ate poison, girlfriend died

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गिरंट गांव में प्रेमी और प्रेमिका ने जहर खा लिया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. दोनों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अस्ताल पहुंचाया. अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई. जबकि प्रेमी की हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के रिश्ते पर परिवार को एतराज था. बुधवार को प्रेमी सत्यम प्रेमिका के घर पहुंचा. प्रेमिका की सिंदूर से मांग भरने के बाद दोनों का जहर खा लिया.