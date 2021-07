UP Defense Corridor: 1245 करोड़ से अधिक का निवेश, PM नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे शिलान्यास

पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास.

लखनऊ. रक्षा के क्षेत्र (Defense) में देश को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर (Defense Corridor in UP) का काम जोर पकड़ रहा है. डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में से सबसे पहले अलीगढ़ (Aligarh Defense Corridor ) में यूपीडा ने निवेशकों को 55.4 हेक्‍टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी है. जहां पर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19 कंपनियां 1245 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगी. इसका शिलान्‍यास प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) जल्‍द करेंगे. यहां पर बिजली घर, 4 लेन सड़क बनाने का काम भी शुरू हो चुका है. यूपी में हुए डिफेंस एक्‍सपो के तीन साल बाद डिफेंस कॉरिडोर की वजूद जमीन पर नजर आने लगा है.







रक्षा क्षेत्र से जुड़ी दुनिया की टॉप कंपनियां यूपी में निवेश के लिए कदम रख चुकी है. यूपी में डिफेंस कॉरिडोर (Defense Corridor in UP) के 6 नोडस अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ है. इसमें अलीगढ़ सबसे पहला नोड है. जहां पर कंपनियों को जमीन आवंटित की जाना थी. यूपीडा की ओर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.



55.4 हेक्‍टेयर जमीन अलॉट



यूपीडा की ओर से 19 अन्‍तर्राष्‍ट्रीय कंपनियों को 55.4 हेक्‍टेयर जमीन अलॉट कर दी गई है. यहां कंपनियां यहां पर 1245.75 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी. इसमें एंकर रिसर्च लैब एलएलपी सबसे अधिक 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. कंपनी को यूपीडा की ओर से 10 हेक्‍टेयर जमीन अलॉट की गई है. डिफेंस कॉरिडोर (Defense Corridor in UP) में यूपी सरकार को रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्‍ताव मिले थे. यह निवेश अब जमीनी हकीकत बन चुके हैं. डिफेंस कॉरिडोर से यूपी में रोजगार बढ़ने के साथ रक्षा क्षेत्र में देश आत्‍मनिर्भर बनेगा.



अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी के अनुसार डिफेंस कॉरिडोर के पहले नोड अलीगढ़ में जमीन आवंटन का काम पूरा कर लिया गया है. यहां पर 10.21 करोड़ रूपए की लागत से इंटरनेल 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. इसके साथ ही बिजली घर, पावर स्‍टेशन व बांउड्रीवाल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है. जल्‍दी ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्‍यास किया जाएगा. अलीगढ़ में खैर रोड पर अंडला में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.