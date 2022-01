पहले चरण की 58 सीटों पर BJP ने 2017 में किया था क्लीन स्वीप, क्या दोहरा पायेगी इतिहास? इस बार समीकरण हैं अलग

UP में BJP को झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य का कैबिनेट से इस्तीफा, SP में शामिल

BJP को झटके, शाह का एक्शन...देखते ही देखते 2 घंटे में UP में आया सियासी भूचाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Election) में होने जा रहे विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण (First Phase Voting) की जिन सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उन सीटों पर मौजूदा वक्त में भाजपा (BJP News) का दबदबा कायम है. पहले चरण के तहत मतदान वाली 58 सीटों में से 52 पर 2017 में भाजपा ने परचम लहराया था. यानी 90 फीसदी सीटों को भाजपा ने जीता था. सपा और बसपा के खाते में महज 2-2 सीटें गईं थी. 1-1 सीट रालोद और निर्दलीय ने जीती थी. हाल ये था कि 11 में से 6 जिले गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, नोएडा और अलीगढ़ की सभी की सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी. सपा को मेरठ और शामली में सिर्फ 1-1 सीट मिली थी. इसी तरह बसपा को हापुड़ और मथुरा में 1-1 सीट मिली थी.

इस बार 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पश्चिम के 11 जिलों में पहले चरण के तहत मतदान होने जा रहा है. इस बार समीकरण कुछ बदले से नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और आरएलडी के रूप में एक नए गठजोड़ का उदय हुआ है. क्योंकि आरएलडी का पश्चिमी यूपी में प्रभाव रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर क्या असर दिखाती है. तो चलिए जानते हैं मौजूदा समय में कहां-किस सीट पर किसका कब्जा है.

शामली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं. इसमें 2 भाजपा जबकि 1 सपा के पास है. कैराना में सपा जबकि थानाभवन और शामली में भाजपा ने जीत दर्ज की थी.

मेरठ में विधानसभा की 7 सीटें हैं. इनमें से 6 पर भाजपा जबकि 1 पर सपा की जीत हुई थी. सिवालखास- भाजपा, हस्तिनापुर-भाजपा, मेरठ-सपा, सरधना-भाजपा, मेरठ कैण्ट-भाजपा, किठोर-भाजपा, मेरठ दक्षिण- भाजपा.

मुजफ्फरनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं. 2017 में सभी भाजपा ने जीत ली थी. मीरापुर, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, खतौली और चरथावल.

बागपत में विधानसभा की 3 सीटें हैं. इनमें से 2 पर भाजपा जबकि 1 पर रालोद की जीत हुई थी. बड़ौत और बागपत में भाजपा जबकि छपरौली में रालोद ने जीत दर्ज की थी.

हापुड़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं. इनमें से 2 पर भाजपा जबकि 1 पर बसपा की जीत हुई थी. धौलाना – बसपा, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़-भाजपा.

गाजियाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं. सभी 2017 में भाजपा ने जीत ली थी. मुरादनगर, गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर और साहिबाबाद में कमल खिला था.

इसी तरह बुलंदशहर, आगरा, नोएडा और अलीगढ़ की सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी. बुलंदशहर में 7, नोएडा में 3, आगरा में 9 और अलीगढ़ में 7 सीटें हैं. मथुरा की 5 सीटों में से 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी जबकि मांट सीट बसपा ने जीती थी.

इस तरह पहले चरण के तहत जिन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उनमें से 52 सीटों पर भाजपा ने, 2 पर सपा और बसपा ने जबकि 1-1 सीट पर रालोद और निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी. बाद में छपरौली से रालोद के विधायक ने तो भाजपा ही ज्वाइन कर लिया था.

हालांकि 2017 के मुकाबले 2022 में राजनीतिक समीकरण बदले-बदले से हैं. जिन सीटों पर पहले चरण के दौर में वोटिंग होगी उनमें से ज्यादातर किसान आंदोलन के केन्द्र रहे हैं. सपा ने रालोद से गठबंधन भी किया है. ऐसे में भाजपा किस हद तक 2017 के इतिहास को दोहरा पायेगी ये 10 मार्च को पता चल जायेगा.

Tags: Assembly elections, Uttar Pradesh Assembly Elections, Uttar pradesh news